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На Донбассе убили украинского бойца: стало известно его имя

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Понедельник 23 августа 2021 12:21
На Донбассе убили украинского бойца: стало известно его имя Фото: на Донбассе убили украинского бойца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский боец. Погиб военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.

На Донбассе убили украинского бойца: стало известно его имя

Напомним, боевики на Донбассе за минувшие сутки, 22 августа, 5 раз нарушили режим "тишины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе хочется завершить полностью.

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