На Донбассе поймали диверсанта - сотрудника "милиции ДНР": он сознался во многом

Мужчина по имени Александр Скобляк рассказал, что боевики планировали диверсию - подрыв местной помповой станции, которая поставляет воду в Торецк, Майорск и Горловку. В планах боевиков было обвинить во взрыве украинскую армию.

Теперь с диверсантом работают правоохранители. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"На водонасосную станцию было завезено большое количество взрывчатых веществ и боеприпасов для провокационных действий против вооруженных сил Украины. В результате халатного отношения со взрывчатыми веществами был произведен взрыв взрывчатых веществ. В результате чего водонасосная станция была разрушена", - признается диверсант.

Видео: Работник "милиции ДНР" рассказал о диверсии (ТСН)