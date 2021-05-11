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На Донбасі спіймали диверсанта - співробітника "міліції ДНР": він зізнався багато в чому

Автор: Світлана Мащенко

Окупанти готували диверсію на День перемоги 9 травня. Поблизу селища Шуми українські військові спіймали працівника так званої "міліції ДНР", який проводив розвідку наших позицій.

Про це повідомляє ТСН.

Чоловік на ім'я Олександр Скобляк розповів, що бойовики планували диверсію - підрив місцевої помпової станції, яка постачає воду в Торецьк, Майорськ і Горлівку. У планах бойовиків було звинуватити у вибуху українську армію.

Тепер з диверсантом працюють правоохоронці. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

"На водонасосну станцію було завезено велику кількість вибухових речовин і боєприпасів для провокаційних дій проти Збройних сил України. В результаті недбалого ставлення з вибуховими речовинами був проведений вибух вибухових речовин. В результаті чого водонасосна станція була зруйнована", - зізнається диверсант.

Відео: працівник "міліції ДНР" розповів про диверсію (ТСН)

Раніше ми писали, що мешканка Маріуполя влипла в скандал заявою про війну, назвавши війська ЗСУ "соскою-пустушкою".

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