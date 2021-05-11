На Донбасі спіймали диверсанта - співробітника "міліції ДНР": він зізнався багато в чому

Чоловік на ім'я Олександр Скобляк розповів, що бойовики планували диверсію - підрив місцевої помпової станції, яка постачає воду в Торецьк, Майорськ і Горлівку. У планах бойовиків було звинуватити у вибуху українську армію.

Тепер з диверсантом працюють правоохоронці. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

"На водонасосну станцію було завезено велику кількість вибухових речовин і боєприпасів для провокаційних дій проти Збройних сил України. В результаті недбалого ставлення з вибуховими речовинами був проведений вибух вибухових речовин. В результаті чого водонасосна станція була зруйнована", - зізнається диверсант.

Відео: працівник "міліції ДНР" розповів про диверсію (ТСН)