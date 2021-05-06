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На Донбассе погиб новобранец ВСУ: дома осталось двое маленьких детей

Автор: Styler

Сегодня, 6 мая, на Донбассе погиб еще один украинский военный ВСУ. Им оказался 37-летний Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Он был бойцом 93 бригады Холодный Яр.

Об этом сообщает 93 ОМБр Холодный Яр на своей странице в Facebook.

Он погиб из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупантов по позициям бригады Донецкой области. Защитник Украины получил множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Дмитрий Товчигречка погиб на Донбассе (коллаж: facebook.com/93OMBr)

Мужчина был призван на службу в январе 2021 года. Для него это была первая ротация. У него осталось двое маленьких детей.

По словам сослуживцев, Дмитрий был работящим и никогда не отказывался от работы. При этом он был не особо разговорчивым, но все же о своей семье рассказывал.

"Мы приносим искренние соболезнования в этот скорбный час матери погибшего воина, всем его родным, жене, преждевременно овдовев, осиротевшим детям. Вечная память герою! Он отдал жизнь за Украину!" – говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали утрату.

  • Царство небесное, вечная память герою!!!
  • Царство небесное сыну божьему Дмитрию. Спасибо за защиту. Искренние соболезнования родным. Печаль и тоска и горе, и слезы;
  • Соболезнования всем близким, печаль и боль... Вечная память!
  • Боль и печаль, что гибнут молодые мужчины, оставляя сиротами малолетних детей!!! Сколько враг будет убивать наших воинов на родной земле?! Господи, помоги, чтобы эта нечисть забралась из Украины! Вечная память и слава герою! Сочувствуем семье!

Напомним, на Донбассе боевики подорвали авто с военными ВСУ.

Ранее на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный ВСУ Иван Ковалевский.

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