На Донбасі загинув новобранець ЗСУ: вдома залишилося двоє маленьких дітей

Він загинув через вогонь з РПГ і стрілецької зброї окупантів по позиціях бригади Донецької області. Захисник України отримав множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям.

Дмитро Товчигречка загинув на Донбасі (колаж: facebook.com/93OMBr)

Чоловік був призваний на службу в січні 2021 року. Для нього це була перша ротація. У нього залишилося двоє маленьких дітей.

За словами товаришів по службі, Дмитро був працьовитим і ніколи не відмовлявся від роботи. При цьому він був не особливо балакучим, але все ж про свою сім'ю розповідав.

"Ми приносимо щирі співчуття в цю скорботну годину матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, передчасно овдовівши, осиротілим дітям. Вічна пам'ять герою! Він віддав життя за Україну!"- йдеться в повідомленні.

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