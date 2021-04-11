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На Донбассе погиб еще один молодой боец ВСУ: фото героя

Автор: Styler

В субботу, 10 апреля, возле Золотого боевики выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика, которому было всего 24 года.

Об этом сообщила 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером около 23:00. Андрей Теперик был родом из Харьковской области.

Анрей Теперик погиб на Донбассе (фото: facebook.com/92OMBr)

"Харьковская область потеряла еще одного верного сына родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям героя... Не простим... Извини, брат...", - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали утрату.

  • Невероятно больно. Вечная память погибшему;
  • Вечная память;
  • Светлая память воину... соболезнования близким;
  • Почти каждый день страна теряет молодых сыновей, воинов ВСУ. Света и вечная память тебе сын, герой Украины. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям;
  • Какая страшная новость. Ребенок, мой односельчанин, сосед. Невероятная боль.
  • Вечная память герою, покойся с миром, земля пусть будет пухом. Искренние соболезнования родным и близким. Слава Украине и ее героям. Ребята вы лучшие храни вас господь бог.

Напомним, в четверг, 8 апреля, смертельное ранение получил 22-летний Денис Юшко.

Ранее на Донбассе погиб ребенок. Мальчику было всего 5 лет.

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