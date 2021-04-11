На Донбассе погиб еще один молодой боец ВСУ: фото героя

В субботу, 10 апреля, возле Золотого боевики выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика, которому было всего 24 года.
Об этом сообщила 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел вечером около 23:00. Андрей Теперик был родом из Харьковской области.
Анрей Теперик погиб на Донбассе (фото: facebook.com/92OMBr)
"Харьковская область потеряла еще одного верного сына родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям героя... Не простим... Извини, брат...", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали утрату.
Напомним, в четверг, 8 апреля, смертельное ранение получил 22-летний Денис Юшко.
Ранее на Донбассе погиб ребенок. Мальчику было всего 5 лет.