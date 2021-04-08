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Его имя будет жить в сердцах украинцев вечно: в зоне ООС погиб защитник Украины

Новина українською → Донбасс, Четверг 08 апреля 2021 12:41
Его имя будет жить в сердцах украинцев вечно: в зоне ООС погиб защитник Украины В зоне ООС погиб украинский ввоенный (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В зоне ООС на Донбассе снова обострение и в четверг, 8 апреля, смертельное ранение получил еще один украинский защитник. Военному было всего 22 года, родом он был из Николаевской области.

В пресс-службе Николаевской областной администрации назвали имя погибшего военного.

Денис Павлович Юшко погиб в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Он получил пулевое ранение в голову, несовместимое с жизнью.

"8 апреля 2021 года, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты), житель села Новобогдановка Николаевского района Юшко Денис Павлович получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Известно, что Денису Юшко было всего 22 года. 31 мая 2021 года он должен был отпраздновать свой 23-й день рождения.

Его имя будет жить в сердцах украинцев вечно: в зоне ООС погиб защитник Украины

Денис Юшко погиб на Донбассе 8 апреля

Руководство и аппарат Николаевской областной государственной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

"Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев", - добавили в администрации.

В комментариях украинцы выразили соболезнования родным и близким погибшего военного.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны имена украинских военных, которые погибли на Донбассе 6 апреля.

А также рассказывали о том, что с начала перемирия на Донбассе погибли почти 30 украинских военных.

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