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На Донбасі загинув ще один молодий боєць ЗСУ: фото героя

Автор: Styler

У суботу, 10 квітня, біля Золотого бойовики пострілом з вогнепальної зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика, якому було всього 24 роки.

Про це повідомила 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався ввечері близько 23:00. Андрій Теперик був родом з Харківської області.

Анрій Теперик загинув на Донбасі (фото: facebook.com/92OMBr)

"Харківщина втратила ще одного вірного сина батьківщини. Наша військова сім'я висловлює глибокі співчуття батькам героя... Не пробачимо... Вибач, братику...", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі також прокоментували втрату.

  • Неймовірно боляче. Вічна пам'ять загиблому;
  • Вічна пам'ять;
  • Світла пам'ять воїну... співчуття близьким;
  • Майже кожен день країна втрачає молодих синів, воїнів ЗСУ. Світла і вічна пам'ять тобі син, герой України. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям;
  • Яка страшна новина. Дитина, мій односелець, сусід. Неймовірний біль.
  • Вічна пам'ять герою, спочивай з миром, земля хай буде пухом. Щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні і її героям. Хлопці ви кращі бережи вас господь бог.

Нагадаємо, у четвер, 8 квітня, смертельне поранення отримав 22-річний Денис Юшко.

Раніше на Донбасі загинула дитина. Хлопчикові було всього 5 років.

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