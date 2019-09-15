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На Донбассе погиб еще один боец ВСУ: все подробности

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 20:47
На Донбассе погиб еще один боец ВСУ: все подробности
Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Война на Донбассе продолжает забирать жизни защитников Украины

Сегодня, 15 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый. Об этом сообщает Хоростковский городской совет на своей странице в Facebook.

В связи с гибелью украинского военного 15-16 сентября объявлены днями траура. Михаил уроженец села Увисла.

Горсовет попросил все государственные учреждения, предпринимателей и жителей общины приспустить государственные флаги, с черной лентой, тем самым отдав дань погибшему защитнику Украины.

На Донбассе погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: pixabay.com)

Кроме того, жителей сел Клювинцы, Верховцы, Перемилов, Карашинцы, и всех, кто имеет возможность, просят выйти на центральную дорогу и почтить память военного ВСУ.

Пользователи сети также высказали свою скорбь.

  • Спасибо тебе, герой! Ты отдал жизнь за то, чтобы мы спали спокийно. Низкий поклон твоим родителям за сына. Сочувствуем всей твоей семье. Светлая и вечная память о тебе в наших сердцах;
  • Вечная память герою и искренние соболезнования родным;
  • Скорбим и соболезнуем родным. Вечная память и земля пухом тебе наш герой;
  • Искренние соболезнования родным и близким. Пусть господь дает силы нести это бремя, а их сыну царство небесное. Герои не умирают;
  • Вечная память герою. Родным соболезнования.

На Донбассе погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Скриншот с Facebook

Напомним, что в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех Максим Кондратюк, у которого дома осталась жена и трехлетняя дочь.

Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой погиб 21-летний боец ВСУ Юрий Бурдейный.

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