На Донбассе погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Война на Донбассе продолжает забирать жизни защитников Украины
Сегодня, 15 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый. Об этом сообщает Хоростковский городской совет на своей странице в Facebook.
В связи с гибелью украинского военного 15-16 сентября объявлены днями траура. Михаил уроженец села Увисла.
Горсовет попросил все государственные учреждения, предпринимателей и жителей общины приспустить государственные флаги, с черной лентой, тем самым отдав дань погибшему защитнику Украины.
Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: pixabay.com)
Кроме того, жителей сел Клювинцы, Верховцы, Перемилов, Карашинцы, и всех, кто имеет возможность, просят выйти на центральную дорогу и почтить память военного ВСУ.
Пользователи сети также высказали свою скорбь.
Скриншот с Facebook
Напомним, что в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех Максим Кондратюк, у которого дома осталась жена и трехлетняя дочь.
Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой погиб 21-летний боец ВСУ Юрий Бурдейный.