На Донбассе погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Война на Донбассе продолжает забирать жизни защитников Украины

Сегодня, 15 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый. Об этом сообщает Хоростковский городской совет на своей странице в Facebook.

В связи с гибелью украинского военного 15-16 сентября объявлены днями траура. Михаил уроженец села Увисла.

Горсовет попросил все государственные учреждения, предпринимателей и жителей общины приспустить государственные флаги, с черной лентой, тем самым отдав дань погибшему защитнику Украины.

Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: pixabay.com)

Кроме того, жителей сел Клювинцы, Верховцы, Перемилов, Карашинцы, и всех, кто имеет возможность, просят выйти на центральную дорогу и почтить память военного ВСУ.

Пользователи сети также высказали свою скорбь.

Спасибо тебе, герой! Ты отдал жизнь за то, чтобы мы спали спокийно. Низкий поклон твоим родителям за сына. Сочувствуем всей твоей семье. Светлая и вечная память о тебе в наших сердцах;

Вечная память герою и искренние соболезнования родным;

Скорбим и соболезнуем родным. Вечная память и земля пухом тебе наш герой;

Искренние соболезнования родным и близким. Пусть господь дает силы нести это бремя, а их сыну царство небесное. Герои не умирают;

Вечная память герою. Родным соболезнования.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех Максим Кондратюк, у которого дома осталась жена и трехлетняя дочь.

Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой погиб 21-летний боец ВСУ Юрий Бурдейный.