ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Херсона: без отца остался маленький сын

STYLERВойна    06.09.2019 - 20:49
На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Херсона: без отца остался маленький сын
На Донбассе погиб украинский военный (Коллаж РБК-Украина)

Обстрел оборвал жизнь украинского сержанта, который боролся за целостность нашей страны

5 сентября на территории оккупированного Донбасса недалеко от Горловки погиб военный Михаил Ткачишин, который отдал свою жизнь за Украину. Боец родился в Херсоне 20 сентября 1988 года. Ему был всего 31 год. Сержант Ткачишин был гранатометчиком в 53-ей бригаде ВСУ.

Жизнь украинского военного забрала вражеская пуля снайпера.

31-летний военный выполнял боевую задачу в районе проведения операции Объединенных сил. Вражеский обстрел начался вечером 5 сентября около 20.30.

В Херсонской облгосадминистрации уточнили, что у Михаила остался пятилетний сын и родители. Херсонский мэр Владимир Миколаенко, депутаты городского совета и члены исполнительного комитета выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Херсона: без отца остался маленький сын

Фото: 53-ая бригада ВСУ (facebook.com/53brigade)

Как мы ранее писали, спецоперация по вывозу из оккупированных территорий боевика-"ДНРовца" Владимира Цемаха - свидетеля по делу катастрофы малазийского "Боинга" MH17 - не обошлась без погибших со стороны украинских военных. Мероприятие было осуществлено спецслужбами при участии бойцов ВСУ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе за прошедшие сутки 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

ОБСЕ настаивает на открытии новых КПВВ на Донбассе Народный герой и легендарный разведчик: стало известно, кто погиб при задержании Цемаха
Новости Украины Донбасспреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь