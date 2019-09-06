На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Херсона: без отца остался маленький сын

На Донбассе погиб украинский военный (Коллаж РБК-Украина)

Обстрел оборвал жизнь украинского сержанта, который боролся за целостность нашей страны

5 сентября на территории оккупированного Донбасса недалеко от Горловки погиб военный Михаил Ткачишин, который отдал свою жизнь за Украину. Боец родился в Херсоне 20 сентября 1988 года. Ему был всего 31 год. Сержант Ткачишин был гранатометчиком в 53-ей бригаде ВСУ.

Жизнь украинского военного забрала вражеская пуля снайпера.

31-летний военный выполнял боевую задачу в районе проведения операции Объединенных сил. Вражеский обстрел начался вечером 5 сентября около 20.30.

В Херсонской облгосадминистрации уточнили, что у Михаила остался пятилетний сын и родители. Херсонский мэр Владимир Миколаенко, депутаты городского совета и члены исполнительного комитета выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: 53-ая бригада ВСУ (facebook.com/53brigade)

Как мы ранее писали, спецоперация по вывозу из оккупированных территорий боевика-"ДНРовца" Владимира Цемаха - свидетеля по делу катастрофы малазийского "Боинга" MH17 - не обошлась без погибших со стороны украинских военных. Мероприятие было осуществлено спецслужбами при участии бойцов ВСУ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе за прошедшие сутки 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.