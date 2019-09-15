На Донеччині загинув ще один боєць ВСУ: усі подробиці

Військовий ВСУ загинув на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Війна на Донбасі продовжує забирати життя захисників України

Сьогодні, 15 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець Михайло Цимбалістий. Про це повідомляє Хоростківська міська рада на своїй сторінці в Facebook.

У зв'язку із загибеллю українського військового 15-16 вересня оголошені днями жалоби. Михайло уродженець села Увисла.

Міськрада попросила всі державні установи, підприємців та жителів громади приспустити державні прапори з чорною стрічкою, тим самим віддавши шану загиблому захиснику України.

Військовий ВСУ загинув на Донбасі (фото: pixabay.com)

Крім того, жителів сіл Клювинці, Верхівці, Перемилів, Карашинці, і всіх, хто має можливість, просять вийти на центральну дорогу і вшанувати пам'ять військового ВСУ.

Користувачі мережі також висловили свою скорботу.

Спасибі тобі, герой! Ти віддав життя за те, щоб ми спали спокийно. Низький уклін твоїм батькам за сина. Співчуваємо всій твоїй сім'ї. Світла і вічна пам'ять про тебе в наших серцях;

Вічна пам'ять герою і щирі співчуття рідним;

Сумуємо і співчуваємо рідним. Вічна пам'ять і земля пухом тобі наш герой;

Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай господь дає сили нести цей тягар, а їх синові царство небесне. Герої не вмирають;

Вічна пам'ять герою. Співчуття рідним.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в лікарні помер важко поранений на фронті морпех Максим Кондратюк, у якого вдома залишилася дружина та трирічна донька.

Раніше повідомлялося про те, що під Авдіївкою загинув 21-річний боєць ВСУ Юрій Бурдейний.