На Донеччині загинув ще один боєць ВСУ: усі подробиці

Війна на Донбасі продовжує забирати життя захисників України
Сьогодні, 15 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець Михайло Цимбалістий. Про це повідомляє Хоростківська міська рада на своїй сторінці в Facebook.
У зв'язку із загибеллю українського військового 15-16 вересня оголошені днями жалоби. Михайло уродженець села Увисла.
Міськрада попросила всі державні установи, підприємців та жителів громади приспустити державні прапори з чорною стрічкою, тим самим віддавши шану загиблому захиснику України.
Військовий ВСУ загинув на Донбасі (фото: pixabay.com)
Крім того, жителів сіл Клювинці, Верхівці, Перемилів, Карашинці, і всіх, хто має можливість, просять вийти на центральну дорогу і вшанувати пам'ять військового ВСУ.
Користувачі мережі також висловили свою скорботу.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в лікарні помер важко поранений на фронті морпех Максим Кондратюк, у якого вдома залишилася дружина та трирічна донька.
Раніше повідомлялося про те, що під Авдіївкою загинув 21-річний боєць ВСУ Юрій Бурдейний.