На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена

На Донбассе 14 февраля погибли трое украинских военнослужащих - они подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил.
В Telegram-канале "Черговий ООС" сообщили имена и опубликовали фото погибших бойцов.
Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате взрыва погибли:
Капитан Александр Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы.
Солдат Вячеслав Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг.
Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.
Отметим, что воины погибли, когда перемещались на другие позиции.
В ОТУ "Север" сообщили, что на месте гибели военных работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее украинская сторона заявила, что оккупационные войска Российской Федерации демонстрируют нежелание соблюдать условия перемирия. В частности, возле линии разграничения обнаружили более 20 "Градов" и 18 танков.
Как мы ранее писали, на Донбассе 11 февраля от вражеской пули погиб военный Владислав Лященко. Парню было всего 24 года.
Также мы сообщали, что на прошлой неделе в районе Новомихайловки при выдвижении на взводный опорный пункт подорвались трое военнослужащих 28 отдельной механизированной бригады. В результате подрыва погибли двое из них.