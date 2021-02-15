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На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена

Автор: Людмила Жукова

На Донбасі 14 лютого загинули троє українських військовослужбовців - вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в районі проведення операції Об'єднаних сил.

У Telegram-каналі "Черговий ООС" повідомили імена і опублікували фото загиблих бійців.

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Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Новолуганське. В результаті вибуху загинули:

Капітан Олександр Войтенко, 30.11.1974 р., уродженець Полтави.

Солдат В'ячеслав Алексєєнко, 17.04.1987 р, уродженець міста Кременчук.

Старший солдат Дмитро Мироненко, 31.03.1994 р. н., уродженець Харкова.

Зазначимо, що воїни загинули, коли переміщалися на інші позиції.

В ОТУ "Північ" повідомили, що на місці загибелі військових працює керівний склад військової частини й робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що окупаційні війська Російської Федерації демонструють небажання дотримуватися умов перемир'я. Зокрема, біля лінії розмежування виявили понад 20 "Градів" і 18 танків.

Як ми раніше писали, на Донбасі 11 лютого від ворожої кулі загинув військовий Владислав Лященко. Хлопцеві було всього 24 роки.

Також ми повідомляли, що минулого тижня в районі Новомихайлівки при висуванні на взводний опорний пункт підірвалися троє військовослужбовців 28 окремої механізованої бригади. В результаті вибуху загинули двоє з них.

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