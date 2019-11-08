На Донбассе наемники убили бойца ВСУ: ему было всего 23

В Донецкой области в результате ракетного обстрела трагически погиб боец ВСУ Герман Бродников. Ему было всего 23 года. Об этом написали на странице "Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко" в Facebook.

"К большому сожалению, сообщаем на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом. Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии", - написали на странице.

Побратимы приносят соболезнования семье погибшего героя Украины.

"До сих пор не верим, что потеряли Германа. Выражаем глубокие соболезнования маме и отцу Героя. Спасибо за воспитание отважного бойца и просим прощения за то, что не уберегли. Светлая память побратиму", - сказано в сообщении.

На Донбассе погиб Герман Бродников (facebook.com/92OMBr)