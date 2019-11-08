На Донбасі найманці вбили бійця ВСУ: йому було всього 23

У Донецькій області в результаті ракетного обстрілу трагічно загинув боєць ВСУ Герман Бродников. Йому було всього 23 роки. Про це написали на сторінці "Офіційна сторінка 92-Омбр ім. кошового отамана Івана Сірка" в Facebook.

"На превеликий жаль, повідомляємо на місці загинув старший солдат Герман Бродников. Йому було всього 23 роки. В ряди 92 ОМБр хлопець прийшов у 2016 році. Він був відданим і славним сином своєї батьківщини, а ще вірним другом і побратимом. Ще троє армійців отримали численні поранення різного ступеня тяжкості, один з бійців у важкому стані", - написали на сторінці.

Побратими приносять співчуття родині загиблого героя України.

"Досі не віримо, що втратили Германа. Висловлюємо глибокі співчуття мамі і батькові Героя. Спасибі за виховання відважного бійця і просимо пробачення за те, що не вберегли. Світла пам'ять побратиму", - сказано в повідомленні.

На Донбасі загинув Герман Бродников (facebook.com/92OMBr)