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На Донбассе ликвидирован боевик с позывным "Танк"

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 21:22
На Донбассе ликвидирован боевик с позывным "Танк"
Военные ВСУ ликвидировали боевика "ДНР" с позывным "Танк" (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Украинские военные уничтожили боевика "ДНР" с позывным "Танк"

Военные ВСУ ликвидировали боевика "ДНР" Евгения Малаева с позывным "Танк". Обстоятельства смерти террориста пока точно не известны. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в своем Telegram-канале.

На сайте "Миротворец" говорится о том, что Евгений Малаев родился в 1980 году. Также известно, что он выходец из российского города Волгоград, где также проживает его семья. .

На Донбассе ликвидирован боевик с позывным &quot;Танк&quot;

Скриншот с соцсети

После того, как он приехал в Украину, то присоединился к боевикам, которые дислоцируются на Новоазовском направлении. В соцсетях знакомые Малаева рассказали, что раньше он увлекался рэпом и хотел выпустить свои песни.

На Донбассе ликвидирован боевик с позывным &quot;Танк&quot;На Донбассе ликвидирован боевик с позывным &quot;Танк&quot;На Донбассе ликвидирован боевик с позывным &quot;Танк&quot;

Боевик Евгений Малаев (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана Штирлица)

Напомним, что на Донбассе боевики жестко обстреляли украинских военных. В Луганской области террористы осуществили ракетную атаку по военным ВСУ. После обстрела грузовик украинских бойцов был полностью уничтожен. Один человек погиб, двое остальных - с тяжелыми ранениями.

Эксперты говорят, что что обстрел проводил опытный птурщик. Стрельба осуществлялась с расстояния 3,5 километра. При этом ракета попала в кабину грузовика.

Ранее сообщалось о том, что в сети рассказали о "самоликвидации" боевика на Донбассе Богданова Максима Олеговича с позывным "Толстый".

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