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На Донеччині ліквідований бойовик з позивним "Танк"

STYLERЖиття    04.03.2020 - 21:22
На Донеччині ліквідований бойовик з позивним "Танк"
Військові ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" з позивним "Танк" (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Українські військові знищили бойовика "ДНР" з позивним "Танк"

Військові ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" Євгена Малаєва з позивним "Танк". Обставини смерті терориста поки точно не відомі. Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц у своєму Telegram-каналі.

На сайті "Миротворець" йдеться про те, що Євген Малаєв народився в 1980 році. Також відомо, що він виходець з російського міста Волгоград, де проживає його сім'я. .

На Донеччині ліквідований бойовик з позивним &quot;Танк&quot;

Скріншот соцмережі

Після того, як він приїхав в Україну, то приєднався до бойовиків, які дислокуються на Новоазовському напрямку. У соцмережах знайомі Малаєва розповіли, що раніше він захоплювався репом і хотів випустити свої пісні.

На Донеччині ліквідований бойовик з позивним &quot;Танк&quot;На Донеччині ліквідований бойовик з позивним &quot;Танк&quot;На Донеччині ліквідований бойовик з позивним &quot;Танк&quot;

Бойовик Євген Малаєв (фото: Telegram-канал Анатолія Штефана Штірліца)

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики жорстко обстріляли українських військових. У Луганській області терористи здійснили ракетну атаку по військовим ЗСУ. Після обстрілу вантажівка українських бійців була повністю знищена. Один чоловік загинув, двоє інших - з важкими пораненнями.

Експерти кажуть, що обстріл проводив досвідчений птурщик. Стрільба здійснювалася з відстані 3,5 кілометра. При цьому ракета потрапила в кабіну вантажівки.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі розповіли про "самоліквідацію" бойовика на Донбасі Богданова Максима Олеговича з позивним "Товстий".

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