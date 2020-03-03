На Донбассе боевики жестко обстреляли украинских военных: огонь вел наводчик (видео)

Боевики обстреляли украинских военных (Коллаж РБК-Украина)

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В Луганской области боевики совершили ракетную атаку по украинским военным. В результате обстрела полностью уничтожен грузовик украинской армии, один воин погиб, двое получили тяжелые ранения. Машину подбили из ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты) в районе села Нижнетеплое, она везла продукты нашим бойцам.

До начала весны эта часть Станично-Луганского района считалась спокойной, здесь было тихо около двух лет.

Прокуратура Луганской области и СБУ пришли ко мнению, что обстрел вел опытный птурщик. Стреляли с расстояния 3,5 километра, и при этом ракета попала в кабину грузовика.

"Вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил РФ, а не наспех обученный вчерашний гражданский", —рассказали в оперативно-тактической группе "Север" ВСУ.

На месте трагедии нашли фрагменты снаряда. Элементы противотанковой ракеты направят на экспертизу. Туда же отправят сожженый грузовик. Отмечается, что российско-оккупационные войска устроили обстрел в близости от жилых домов.

В Луганской области боевики обстреляли грузовик (ТСН)