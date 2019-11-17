На Донбассе ликвидировали еще одного опасного боевика (фото)

В зоне проведения боевых действий на Донбассе украинские военные ликвидировали еще одного боевика "ДНР". На этот раз им оказался коренной житель Донецка Олег Головнев по кличке "Терентий". Его смерть наступила 12 ноября. Об этом на своей странице в соцсети сообщает украинский военный и патриот Анатолий Штефан (Штирлиц).

"12.11.19 Головнев "Терентий" Олег сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Отмечается, что боевик входил в черный список сайта "Миротворец". Он родился и жил в Донецке.

"26.01.2015 был ранен в ходе боя в районе н.п. Никишино. Получил осколочное ранение грудной клетки справа. Огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей левого коленного сустава", - сказано на сайте "Миротворец".

Боевик Олег Головнев (фото: Анатолий Штефан/Telegram)