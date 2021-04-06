На Донбассе снайперы убивают украинских воинов: появились имена и фото героев

5 апреля на Донбассе погибло двое украинских военных - оба от пули снайперов. Недавно стали известны их имена.

Кем были украинские герои, их фото и истории их жизни - читайте ниже в нашем материале.

Так, пресс-службе Монастырищенской городской общины рассказали о гибели земляка Владислава Мороза. Он - уроженец села Халаидово Черкасской области.

Второй погибший - Виктор Гелебрант, из 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирка. О его смерти рассказали в ОМБр, где он служил.

Кем был Владислав Мороз

"Защищая честь и независимость нашего государства на Востоке Украины, во время выполнения боевого задания, погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз", - говорится в сообщении общины.

Он проходил службу по контракту и 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников из снайперского огня погиб от пулевого ранения близ населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

У Владислава остались родители и сестра.

Фото: Погибший на войне Владислав Мороз (monastyrysche-gromada.gov.ua)

У Виктора Гелебранта осталась жена и сын

49-летний Виктор Васильевич Гелебрант погиб вечером 5 апреля от выстрела в голову.

Он был младшим сержантом 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Боец находился на боевом дежурстве и был в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Виктор жил с семьей на территории Краснокутской общины в Харьковской области. Хотя родом он был родом с запада Украины. Военный призывался в лавы ВСУ в 2015 году, а с 2018 года служил по контракту.

"Он женат. Его жена работает у нас в библиотеке. Есть дети. Он родом из западной Украины, там у него родители. Сейчас родные решают, где похоронят бойца", - рассказывают про погибшего.

Фото: Виктор Гелебрант погиб от пули снайпера 5 апреля (facebook.com/92OMBr)