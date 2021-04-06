На Донбасі снайпери вбивають українських воїнів: з'явилися імена і фото героїв

5 квітня на Донбасі загинуло двоє українських військових - обидва від кулі снайперів. Нещодавно стали відомі їхні імена.

Ким були українські герої, їх фото та історії їх життя - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, прес-службі Монастирищенської міської громади розповіли про загибель земляка Владислава Мороза. Він - уродженець села Халаїдове Черкаської області.

Другий загиблий - Віктор Гелебрант, з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Про його смерть розповіли в ОМБр, де він служив.

Ким був Владислав Мороз

"Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один з її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз", - йдеться в повідомленні громади.

Він проходив службу за контрактом і 5 квітня в результаті обстрілу позицій українських захисників зі снайперського вогню загинув від вогнепального поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.

У Владислава залишилися батьки і сестра.

Фото: Загиблий на війні Владислав Мороз (monastyrysche-gromada.gov.ua)

У Віктора Гелебранта залишилася дружина і син

49-річний Віктор Васильович Гелебрант загинув увечері 5 квітня від пострілу в голову.

Він був молодшим сержантом 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"Боєць перебував на бойовому чергуванні і був у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісним з життям", - йдеться в повідомленні.

Віктор жив з родиною на території Краснокутської громади в Харківській області. Хоча родом він був родом з заходу України. Військовий призивався в лави ЗСУ в 2015 році, а з 2018 року служив за контрактом.

"Він одружений. Його дружина працює у нас в бібліотеці. Є діти. Він родом із західної України, там у нього батьки. Зараз рідні вирішують, де поховають бійця", - розповідають про загиблого.

Фото: Віктор Гелебрант загинув від кулі снайпера 5 квітня (facebook.com/92OMBr)