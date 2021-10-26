На Донбассе боевики смертельно ранили бойца ВСУ: фото защитника Украины
Во вторник, 26 октября, выполняя боевое задание погиб украинский военный - мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Это произошло в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций.
Об этом сообщается на Facebook-странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины павшего защитника", - говорится в сообщении.
Георгий Халиков (фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK)
Пользователи сети также оставили свои соболезнования.
- Вечная память и слава герою! Низкий до земли поклон! Искренние соболезнования родным;
- Вечная память!
- Покойся с миром защитник Украины!
Напомним, молодой боевик "ЛНР" сдался украинской армии. Парень сам пришел на позиции Королевской бригады с автоматом и попросил убежища.
Выяснилось, что 23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полке, который базируется в оккупированной Кадеевке, на должности механика-водителя. В ряды "ЛНР" его привел отец, когда парню только исполнилось 18 лет.
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