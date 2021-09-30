23-летний боевик "ЛНР" добровольно сдался украинской армии: не выдержал издевательств и унижения

Молодой боевик "ЛНР" сдался украинской армии 28 сентября. Он сам пришел на позиции Королевской бригады с автоматом и попросил убежища.

"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется какой-то неизвестный. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того, кто шел. За несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю - мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру", - рассказали военные.

Выяснилось, что 23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полке, который базируется в оккупированной Кадеевке, на должности механика-водителя.

В "ЛНР" привел отец

Боевика в ряды "ЛНР" в 2016 году привел отец, тогда парню только исполнилось 18 лет. По словам парня, ему пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там, в кругу пылких поклонников "русского мира", он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. Дисциплина там отсутствует вообще.

Не выдержал издевательств

В "ЛНР" парня постоянно унижали и издевались над ним. Не выдержав этого он решил перейти на подконтрольную Украине территорию. Не остановили перебежчика даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями.

Сейчас с боевиком работают следователи.

Боевик "ЛНР" сдался украинской армии (фото: facebook.com/24th.brigade)