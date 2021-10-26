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На Донбасі бойовики смертельно поранили бійця ЗСУ: фото захисника України

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 22:22
На Донбасі бойовики смертельно поранили бійця ЗСУ: фото захисника України Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув боєць ЗСУ
Автор: Styler

У вівторок, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання загинув український військовий - майстер-сержант Халіков Георгій Журович. Це сталося в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади полеглого захисника", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі бойовики смертельно поранили бійця ЗСУ: фото захисника України

Георгій Халіков (фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Користувачі мережі також залишили свої співчуття.

  • Вічна пам'ять і слава герою! Низький до землі уклін! Щирі співчуття рідним;
  • Вічна пам'ять!
  • Спочивай з миром!

Нагадаємо, молодий бойовик "ЛНР" здався українській армії. Хлопець сам прийшов на позиції Королівської бригади з автоматом і попросив притулку.

З'ясувалося, що 23-річний молодший сержант проходив службу в 6 окремому мотострілецькому полку, який базується в окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. До лав "ЛНР" його привів батько, коли хлопцеві тільки виповнилося 18 років.

Ми також писали про те, що українські військові героїчно врятували афганські родини. При цьому цього не змогли зробити ні американці, ні канадці.

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