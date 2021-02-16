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"Донбасс мы не бросим": Пескову пришлось отдуваться за слова Путина

Автор: Styler

На днях Владимир Путин заявил, что не бросит Донбасс. Это резонансное заявление возмутило даже жителей России, которые в сети начали писать, мол, в их стране "и так проблем хватает". В связи с этим помощнику Путина Дмитрию Пескову в срочном порядке пришлось "отдуваться" за слова своего начальника.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин "прежде всего имел в виду поддержку русскоязычного населения", пишет ТАСС.

"Там живет много русскоязычных. Это люди, которые лишены социального обеспечения со стороны своего государства. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует конвои гуманитарной помощи, Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет продолжать это делать. Потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", - сказал помощник хозяина Кремля, забыв добавить, что жители оккупированных территорий получают, например, украинские пенсии.

Отметим, что ранее Песков нафантазировал, что Украина "является частью русского мира".

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", - сказал он.

Напомним, что Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм.

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