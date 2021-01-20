Дональд Трамп покидает Белый дом: самые смешные фото и видео 45-го президента США

20 января 2021 года 45-ый президент США Дональд Трамп навсегда покинет Белый Дом и передаст власть новому президенту Джо Байдену. Президентство Трампа выдалось достаточно неординарным со многих точек зрения, но оно точно ярко запомнилось всем американцам.

На своем посту политик "отметился" множеством курьезных моментов, о которых мы решили вспомнить в материале Styler.

Итак, невозможно не упомянуть отношения Трампа с его женой - первой леди Меланией Трамп. Их союз до сих пор остается непонятным для многих американцев. Поведение пары на публике всегда вызывало недоумение. Ходили даже слухи, что их не связывают супружеские отношения и они спят в разных комнатах.

На этом ролике можно увидеть, как сторониться своего мужа Мелания и даже не дает ему свою руку.

Запомнился всем и торжественный танец Трампов. Песня еще не закончилась, а глава государства принялся аплодировать залу, оставив жену посреди сцены.

Еще в 2017 году журналисты также обратили внимание на поцелуй пары после официального вступления Дональда Трампа в должность президента. Камеры запечатлели соответствующий момент, но остается непонятным, а был ли поцелуй на самом деле.

Кстати, с рукопожатиями у Трампа связано много курьезов. Все уже давно привыкли к оригинальному рукопожатию Дональда Трампа: президент США дергает за руку того, с кем здоровается, на свою сторону.

Но, во время крайней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп категорически не хотел отпускать руки своего коллеги. Увидев это, жена Макрона, Брижит, забавно повторила поведение американского лидера.

Стоит отметить очень запоминающийся курьезный момент - это рукопожатие Трампа и президента РФ Владимира Путина. Но самое главное это реакция Мелании Трамп. Внимательно смотрите на лицо Мелании после рукопожатия с российским лидером.

В 2017 году Дональда Трампа сфотографировали смотрящим прямо на солнечное затмение. Однако президент, похоже, забыл (или не знал), что делать этого без солнцезащитных очков нельзя. Это ему тут же и припомнили в сети и интернет взорвался мэмами.

Нельзя не упомянуть то огромное количество шуток по поводу загара 45-го президента США. Как-то раз Трамп вернулся из Флориды, где, судя по всему, неудачно загорел на солнце.

Все помнят, что Дональд Трамп изначально обвинял Китай в искусственном создании коронавируса. Но когда он предложил бороться с COVID-19 с помощью отбеливателя - сеть взорвалась шутками и мэмами.

За время своего пребывания в Белом доме Трамп попадал в смешные и нелепые ситуации чаще, чем какой-либо другой президент США и привлекал внимание журналистов всего мира своими странными поступками.

За это патриотическое фото его многие любили.

А вот такой, кстати, смешной мэм пользователи придумали перед тем, как Барак Обама покинул Белый дом. Теперь и Дональд Трамп повторил его участь.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп покинет Белый дом и передаст власть новому президенту США Джо Байдену. На инаугурации он присутствовать отказался.

Как мы ранее писали, 45-ый президент США Дональд Трамп обратился к американцам перед своим уходом из Белого дома.