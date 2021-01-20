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Трамп перед уходом из Белого дома обратился к американцам: я бился за вас

Вашингтон, Среда 20 января 2021 08:45
Трамп перед уходом из Белого дома обратился к американцам: я бился за вас
Дональд Трамп обратился к американцам (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

45-ый президент США Дональд Трамп обратился к американцам перед своим уходом из Белого дома. Его речь была достаточно короткой. В ней он отметил, что гордится всем тем, чего достиг вместе с людьми за время президентства.

Видео с Трампом опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

"Вот я стою перед вами и горжусь тем, что мы достигли. Вместе. Мы сделали все, ради чего, собственно пришли в Белый дом. Все и даже больше, чем все. На этой неделе состоится церемония вступления в должность новой администрации. Мы надеемся на ее успех в том, чтобы Америка и дальше оставалась процветающей страной, в которой люди живут спокойно. Мы желаем новой власти всего самого доброго и, главное, мы желаем им удачи. Удача - это важное, ключевое слово в данном случае", - сказал Трамп.

По словам 45-го президента, за время своего пребывания на посту он сражался за США.

"Я бился за вас. Я сражался за ваши семьи. Я воевал за благополучие нашей страны. Да, я выходил на битву за Америку и за ценности, которые она олицетворяет. Это страна сильных, гордых и свободных людей. Я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды. Но то движение, которые мы начали, которое мы основали - тут все только начинается", - отметил политик.

Также он отметил, что горд тем, что не развязал новых воин.

"Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн", - сказал Трамп.

Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью

Инаугурация нового президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии, тем самым прервав одну из негласных традиций церемонии передачи власти, которая существовала более полутора веков.

Как мы ранее писали, Мелания Трамп записала прощальное послание из Белого дома.

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