Дональд Трамп залишає Білий дім: найсмішніші фото і відео 45-го президента США

20 січня 2021 року 45-ий президент США Дональд Трамп назавжди покине Білий Дім і передасть владу новому президентові Джо Байдену. Президентство Трампа видалося досить неординарним з багатьох точок зору, але воно точно яскраво запам'яталося всім американцям.

На своєму посту політик "відзначився" безліччю курйозних моментів, про які ми вирішили згадати в матеріалі Styler.

Отже, неможливо не згадати відносини Трампа з його дружиною - першою леді Меланією Трамп. Їх союз досі залишається незрозумілим для багатьох американців. Поведінка пари на публіці завжди викликала подив. Ходили навіть чутки, що їх не пов'язують подружні стосунки, і вони сплять в різних кімнатах.

На цьому ролику можна побачити, як цурається свого чоловіка Меланія і навіть не дає йому свою руку.

Запам'ятався всім і урочистий танець Трампів. Пісня ще не закінчилася, а глава держави почав аплодувати залу, залишивши дружину посеред сцени.

Ще в 2017 році журналісти також звернули увагу на поцілунок пари після офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента. Камери зафіксували відповідний момент, але залишається незрозумілим, чи був поцілунок насправді.

Did they actually kiss? #inauguration2017 pic.twitter.com/v5s9O12Xof