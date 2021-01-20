Дональд Трамп залишає Білий дім: найсмішніші фото і відео 45-го президента США

20 січня 2021 року 45-ий президент США Дональд Трамп назавжди покине Білий Дім і передасть владу новому президентові Джо Байдену. Президентство Трампа видалося досить неординарним з багатьох точок зору, але воно точно яскраво запам'яталося всім американцям.

На своєму посту політик "відзначився" безліччю курйозних моментів, про які ми вирішили згадати в матеріалі Styler.

Отже, неможливо не згадати відносини Трампа з його дружиною - першою леді Меланією Трамп. Їх союз досі залишається незрозумілим для багатьох американців. Поведінка пари на публіці завжди викликала подив. Ходили навіть чутки, що їх не пов'язують подружні стосунки, і вони сплять в різних кімнатах.

На цьому ролику можна побачити, як цурається свого чоловіка Меланія і навіть не дає йому свою руку.

Запам'ятався всім і урочистий танець Трампів. Пісня ще не закінчилася, а глава держави почав аплодувати залу, залишивши дружину посеред сцени.

Ще в 2017 році журналісти також звернули увагу на поцілунок пари після офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента. Камери зафіксували відповідний момент, але залишається незрозумілим, чи був поцілунок насправді.

До речі, з рукостисканнями у Трампа пов'язано багато курйозів. Всі вже давно звикли до оригінального рукостискання Дональда Трампа: президент США смикає за руку того, з ким вітається, на свою сторону.

Але, під час крайньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп категорично не хотів відпускати руки своєї колеги. Побачивши це, дружина Макрона, Бріжит, забавно повторила поведінку американського лідера.

Варто відзначити дуже запам'ятовується курйозний момент - це рукостискання Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Але найголовніше це реакція Меланії Трамп. Уважно дивіться на обличчя Меланії після рукостискання з російським лідером.

У 2017 році Дональда Трампа сфотографували дивиться прямо на сонячне затемнення. Однак президент, схоже, забув чи не знав), що робити цього без сонцезахисних окулярів не можна. Це йому тут же й пригадали в мережі інтернет вибухнув мэмами.

не Можна не згадати те величезна кількість жартів з приводу засмаги 45-го президента США. Як-то раз Трамп повернувся з Флориди, де, судячи з усього, невдало засмаг на сонці.

Всі пам'ятають, що Дональд Трамп спочатку звинувачував Китай в штучному створенні коронавірусу. Але коли він запропонував боротися з COVID-19 з допомогою відбілювача - мережа вибухнула жартами і мемами.

За час свого перебування в Білому домі Трамп потрапляв у смішні і безглузді ситуації частіше, ніж який-небудь інший президент США і привертав увагу журналістів усього світу своїми дивними вчинками.

За це патріотичне фото його багато людей любили.

А ось такий, до речі, смішний мем користувачі придумали перед тим, як Барак Обама залишив Білий дім. Тепер і Дональд Трамп повторив його долю.

Як ми раніше писали, 45-й президент США Дональд Трамп звернувся до американців перед своїм відходом з Білого дому.