Дональд Трамп залишає Білий дім: найсмішніші фото і відео 45-го президента США

20 січня 2021 року 45-ий президент США Дональд Трамп назавжди покине Білий Дім і передасть владу новому президентові Джо Байдену. Президентство Трампа видалося досить неординарним з багатьох точок зору, але воно точно яскраво запам'яталося всім американцям.
На своєму посту політик "відзначився" безліччю курйозних моментів, про які ми вирішили згадати в матеріалі Styler.
Отже, неможливо не згадати відносини Трампа з його дружиною - першою леді Меланією Трамп. Їх союз досі залишається незрозумілим для багатьох американців. Поведінка пари на публіці завжди викликала подив. Ходили навіть чутки, що їх не пов'язують подружні стосунки, і вони сплять в різних кімнатах.
На цьому ролику можна побачити, як цурається свого чоловіка Меланія і навіть не дає йому свою руку.
Запам'ятався всім і урочистий танець Трампів. Пісня ще не закінчилася, а глава держави почав аплодувати залу, залишивши дружину посеред сцени.
Ще в 2017 році журналісти також звернули увагу на поцілунок пари після офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента. Камери зафіксували відповідний момент, але залишається незрозумілим, чи був поцілунок насправді.
Did they actually kiss? #inauguration2017 pic.twitter.com/v5s9O12Xof— Jezebel (@Jezebel) January 20, 2017
До речі, з рукостисканнями у Трампа пов'язано багато курйозів. Всі вже давно звикли до оригінального рукостискання Дональда Трампа: президент США смикає за руку того, з ким вітається, на свою сторону.
Але, під час крайньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп категорично не хотів відпускати руки своєї колеги. Побачивши це, дружина Макрона, Бріжит, забавно повторила поведінку американського лідера.
Варто відзначити дуже запам'ятовується курйозний момент - це рукостискання Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Але найголовніше це реакція Меланії Трамп. Уважно дивіться на обличчя Меланії після рукостискання з російським лідером.
У 2017 році Дональда Трампа сфотографували дивиться прямо на сонячне затемнення. Однак президент, схоже, забув чи не знав), що робити цього без сонцезахисних окулярів не можна. Це йому тут же й пригадали в мережі інтернет вибухнув мэмами.
не Можна не згадати те величезна кількість жартів з приводу засмаги 45-го президента США. Як-то раз Трамп повернувся з Флориди, де, судячи з усього, невдало засмаг на сонці.
Всі пам'ятають, що Дональд Трамп спочатку звинувачував Китай в штучному створенні коронавірусу. Але коли він запропонував боротися з COVID-19 з допомогою відбілювача - мережа вибухнула жартами і мемами.
За час свого перебування в Білому домі Трамп потрапляв у смішні і безглузді ситуації частіше, ніж який-небудь інший президент США і привертав увагу журналістів усього світу своїми дивними вчинками.
За це патріотичне фото його багато людей любили.
А ось такий, до речі, смішний мем користувачі придумали перед тим, як Барак Обама залишив Білий дім. Тепер і Дональд Трамп повторив його долю.
Як ми раніше писали, 45-й президент США Дональд Трамп звернувся до американців перед своїм відходом з Білого дому.
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