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Дональд Трамп в десятый раз станет дедом: первые подробности

STYLERПерсоны    11.04.2019 - 10:23
Дональд Трамп в десятый раз станет дедом: первые подробности
Дональд Трамп с сыном, невесткой и внуком (фото: instagram.com/erictrump)

В семье президента США Дональда Трампа ожидается пополнение

Дональд Трамп станет дедом в десятый раз - у  сына президента США Эрика вскоре родится второй ребенок. Об этом сам наследник американского политика и его жена - продюсер Лара Юнаска - сообщили в Instagram.

Текст публикации появился под фотографией, на которой изображены Эрик, Лара, их первый сын Люк, родившийся 12 сентября 2017 года, и любимые собаки. По словам сына главы Белого дома, малыш появится на свет уже этим летом.

"Мы с Ларой рады сообщить, что в августе появится еще один член нашей семьи. Люк будет прекрасным старшим братом!" - написал 35-летний бизнесмен, филантроп и меценат в Instagram.

Дональд Трамп в десятый раз станет дедом: первые подробности

Эрик Трамп с семьей (фото: instagram.com/erictrump)

Дональд Трамп в десятый раз станет дедом: первые подробности

Эрик Трамп с семьей (фото: instagram.com/erictrump)

Отметим, что Эрик и Лара в браке пять лет. При этом вместе уже больше десяти лет. 

К слову, для Дональда Трампа второй ребенок Эрика и Лары станет десятым внуком: дочь президента Иванка сегодня растит троих детей, а еще один сын политика - Дональд-младший - воспитывает пятерых прекрасных малышей.

Дональд Трамп в десятый раз станет дедом: первые подробности

Дональд Трамп с невесткой и внуком (фото: instagram.com/erictrump)

Добавим, что у президента Соединенных Штатов пятеро детей от трех жен. Эрик - младший сын Дональда и его первой жены - бизнесвумен и бывшей фотомодели Иваны Трамп.

Тем временем выяснилось, что представительница британской королевской семьи Меган Маркл, которая находится в ожидании своего первенца, может родить не в апреле. Новую дату родов герцогини разузнали СМИ.

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