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Дональд Трамп вдесяте стане дідом: перші подробиці

STYLERПерсони    11.04.2019 - 10:23
Дональд Трамп вдесяте стане дідом: перші подробиці
Дональд Трамп з сином, невісткою та онуком (фото: instagram.com/erictrump)

У родині президента США Дональда Трампа очікується поповнення

Дональд Трамп стане дідом в десятий раз - у сина президента США Еріка незабаром народиться друга дитина. Про це сам спадкоємець американського політика і його дружина - продюсер Лара Юнаска - повідомили в Instagram.

Текст публікації з'явився під фотографією, на якій зображені Ерік, Лара, їхній перший син Люк, який народився 12 вересня 2017 року, і улюблені собаки. За словами сина глави Білого дому, малюк з'явиться на світ вже цього літа.

"Ми з Ларою раді повідомити, що в серпні з'явиться ще один член нашої сім'ї. Люк буде прекрасним старшим братом!" - написав 35-річний бізнесмен, філантроп і меценат в Instagram.

Дональд Трамп вдесяте стане дідом: перші подробиці

Ерік Трамп з сім'єю (фото: instagram.com/erictrump)

Дональд Трамп вдесяте стане дідом: перші подробиці

Ерік Трамп з сім'єю (фото: instagram.com/erictrump)

Зазначимо, що Ерік і Лара в шлюбі п'ять років. При цьому разом вже більше десяти років.

До слова, для Дональда Трампа друга дитина Еріка і Лари стане десятим онуком: дочка президента Іванка сьогодні виховує трьох дітей, а ще один син політика - Дональд-молодший - виховує п'ятьох чудових малюків.

Дональд Трамп вдесяте стане дідом: перші подробиці

Дональд Трамп з невісткою та онуком (фото: instagram.com/erictrump)

Додамо, що у президента Сполучених Штатів п'ятеро дітей від трьох дружин. Ерік - молодший син Дональда і його першої дружини - бізнесвумен і колишньої фотомоделі Івани Трамп.

Тим часом з'ясувалося, що представниця британської королівської сім'ї Меган Маркл, яка перебуває в очікуванні свого первістка, може народити не в квітні. Нову дату пологів герцогині дізналися ЗМІ.

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