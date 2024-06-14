Дьомін відповів на критику Гордона та чесно сказав, що про нього думає
Журналіст та блогер Слава Дьомін розповів, що він думає про Дмитра Гордона, який публічно оцінив його роботу. Як виявилося, слова колеги його не образили.
В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Дьомін ексклюзивно розповів, чому оцінка від Гордона йому навіть приємна.
З чого усе почалося
Днями Гордон дав нове інтерв'ю, у якому оцінив роботу інших журналістів. Раміна Есхакзай та Наталя Мосейчук отримали оцінку "не мій сайз". А про Дьоміна він висловився окремо
"Те, що він робить, вже цікавіше, але мені здається, що він хоче сподобатися своїм співрозмовникам. А це мені не подобається", - заявив Гордон.
Дьомін відреагував на заяву Гордона (фото: instagram.com/slavademin_official)
Реакція Дьоміна
Блогер зазначив, що вже чув про слова Гордона. І вони його не образили.
"Мені лестить те, що людина, яка знімає і робить інтерв'ю понад 30 років, я вважаю, що це висока оцінка мене. Порівняно з іншими інтерв'юєрами, це прям висока оцінка. Мені це лестить", - заявив Дьомін.
"Він, напевно, спирався більше на наше інтерв'ю, з приводу того, що я намагаюся якось сподобатися. Але коли я робив інтерв'ю з Дмитром, у мене була трошки інакша подача інтерв'ю та інше бачення самих інтерв'ю. Зараз вони глибші", - додав він.
Також журналіст сказав, що думає про Гордона. Дьомін назвав його "великим професіоналом своєї справи". Він також вважає, що журналіст є "людиною, яка круто робить інтерв'ю".
"Щодо позиції і так далі ми зараз не будемо говорити. Я вже казав щодо того, чому він робить інтерв'ю російською, чому він публікує якісь дописи про росіян. Бо він хоче показати самим росіянам, тому що в нього велика російська аудиторія, що вони дебіли", - резюмував Дьомін.
До слова, нещодавно ми вже розповідали, що Надя Дорофєєва та Ніколас Карма "нарвалися" на шахраїв.
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