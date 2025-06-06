Як усунути затхлий запах в домі: прості поради, які освіжать будь-яке житло

Чи має ваша квартира "запах старого будинку"?Такий запах іноді притаманний старим оселям, але є прості способи позбавитися його та повернути свіжість у дім.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає, як повернути запах свіжості у квартиру.

Перевірте на наявність гризунів і комах

Гризуни й комахи можуть бути причиною цього запаху. Якщо ви підозрюєте проблему, краще звернутися до дезінфектора, щоб він перевірив ті зони, які не видно неозброєним оком.

Мертві гризуни можуть створювати жахливий сморід, і фахівець знатиме, як правильно впоратися з проблемою.

Протирайте плінтуси від пилу

Пил видно на підлозі та меблях, але він часто ховається в менш очевидних місцях і теж спричиняє неприємний запах. Накопичення пилу і бруду на плінтусах легко не помітити.

Використовуйте пилосос з насадкою-щіткою, щоб видалити пил. Потім скористайтеся губкою або мікрофібровою ганчіркою, змоченою в розчині з трьох частин теплої води та 1 частини мийного засобу. Добре віджимайте губку, щоб не надмірно зволожувати дерево.

Почистіть старі кухонні шафки

Вінтажні шафки можуть мати шарм, але й накопичувати запахи. Вони можуть утримувати частинки їжі та жир, що спричиняє запах.

Спочатку пропилососьте крихти всередині, а потім протріть вологою мильною ганчіркою. Зовні використовуйте суміш води з мийним засобом. Уникайте агресивної хімії, особливо на старих покриттях.

Поганий запах в оселі робить її незатишною (фото: Freepik.com)

Почистіть килим

Якщо килим старий, забруднений або має плями, його краще замінити. Якщо ж залишаєте - запросіть професійних чистильників.

Це слід робити кожні шість місяців - або хоча б раз на рік. Надалі можна регулярно посипати килим содою і пилососити, щоб зменшити запахи.

Пропарте м’які меблі

Як і килим, оббивка меблів - чи це вінтажний диван, чи сучасне ліжко з велюровим узголів’ям - накопичує бруд, пил і запахи.

Рекомендують професійне парове чищення, щоб усунути неприємний запах. Багато компаній, що чистять килими, також пропонують послуги з чищення оббивки, тому можна впоратися з обома проблемами одночасно.

Замініть старі фільтри кондиціонерів

Якщо ви не знаєте, коли востаннє міняли фільтр у системі кондиціонування, скоріше за все, час настав. Старі фільтри можуть бути джерелом запаху і поширювати пил по всьому будинку.

Заміна - недорога та проста процедура, яка може мати великий ефект. До того ж, новий фільтр зробить систему ефективнішою і зменшить витрати.