5 дієвих способів позбутися павуків у будинку: втечуть і не повернуться!
Навіть якщо ви не боїтеся павуків, навряд чи будете раді їхній несподіваній появі в кутку кімнати чи на стелі. Але не поспішайте хапатися за хімію - є безпечні, прості та ефективні способи від них позбутися.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять методів, які допоможуть очистити будинок від павуків і не нашкодити ні собі, ні природі.
Оцтовий розчин
Оцет із водою у співвідношенні 1:1 - натуральний і дієвий спосіб боротьби з павуками. Цю суміш потрібно залити в пульверизатор і обприскати кути, плінтуси, щілини та всі важкодоступні місця. Різкий запах оцту нестерпний для павуків, тому вони уникають оброблених зон.
До того ж оцет руйнує запахові сліди, за якими павуки орієнтуються у просторі. Повторюйте обробку щотижня, і павуки шукатимуть собі інше житло.
Ефірні олії
Павуки не люблять аромат м’яти, лаванди та евкаліпта - і це наш шанс. Додайте 10 крапель ефірної олії у склянку води, перелийте в розпилювач і обробіть усі можливі місця проникнення. Можна також змочити ватні диски олією й покласти їх у кутах кімнат.
Такі аромати діють не лише як захист від павуків, а й дарують приємний запах у домі. Цей метод варто використовувати регулярно - він не шкідливий і дуже ефективний.
Герметизація доступу
Один із найнадійніших способів - закрити всі щілини, через які павуки можуть проникнути всередину.
- Перевірте віконні рами, дверні отвори, вентиляційні шахти - навіть маленька тріщина може стати входом.
- Встановіть москітні сітки на вікна та провітрювачі.
- Регулярно перевіряйте стіни й плінтуси - при потребі використовуйте герметик.
Якщо павуки не матимуть фізичної можливості потрапити в дім - проблема зникне сама собою.
Хоча павуки і не шкідники у прямому сенсі слова, але сусідство з ними - неприємне (фото: Freepik.com)
Спеціальні отрути
Якщо натуральні засоби не дали результату, можна вдатися до спеціальних хімічних препаратів. У зоомагазинах і господарських супермаркетах продаються гелі, спреї та порошки від павуків.
Наносьте їх під меблями, біля вентиляційних отворів, уздовж плінтусів - там, де павуки можуть заховатися. Уважно читайте інструкцію й не використовуйте отруту в місцях, доступних для дітей або домашніх улюбленців. Такий метод виправданий лише у випадках масового скупчення павуків.
Чистота і порядок
Павуки рідко з’являються у добре прибраних приміщеннях, де немає пилу, павутини і їжі для комах. Регулярне прибирання, особливо в кутах і за меблями, допомагає не тільки прибрати вже наявних павуків, а й не допустити їх повернення.
Не залишайте крихти на підлозі або відкриті пакети з продуктами - вони приваблюють інших комах, якими харчуються павуки. Також слідкуйте за вологістю - павуки не полюбляють занадто сухе чи свіже повітря. Вчасне прибирання - найкраща профілактика.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Gardener's Path, Bob Vila.