5 дієвих способів позбутися павуків у будинку: втечуть і не повернуться!

Навіть якщо ви не боїтеся павуків, навряд чи будете раді їхній несподіваній появі в кутку кімнати чи на стелі. Але не поспішайте хапатися за хімію - є безпечні, прості та ефективні способи від них позбутися.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять методів, які допоможуть очистити будинок від павуків і не нашкодити ні собі, ні природі.

Оцтовий розчин

Оцет із водою у співвідношенні 1:1 - натуральний і дієвий спосіб боротьби з павуками. Цю суміш потрібно залити в пульверизатор і обприскати кути, плінтуси, щілини та всі важкодоступні місця. Різкий запах оцту нестерпний для павуків, тому вони уникають оброблених зон.

До того ж оцет руйнує запахові сліди, за якими павуки орієнтуються у просторі. Повторюйте обробку щотижня, і павуки шукатимуть собі інше житло.

Ефірні олії

Павуки не люблять аромат м’яти, лаванди та евкаліпта - і це наш шанс. Додайте 10 крапель ефірної олії у склянку води, перелийте в розпилювач і обробіть усі можливі місця проникнення. Можна також змочити ватні диски олією й покласти їх у кутах кімнат.

Такі аромати діють не лише як захист від павуків, а й дарують приємний запах у домі. Цей метод варто використовувати регулярно - він не шкідливий і дуже ефективний.

Герметизація доступу

Один із найнадійніших способів - закрити всі щілини, через які павуки можуть проникнути всередину.

Перевірте віконні рами, дверні отвори, вентиляційні шахти - навіть маленька тріщина може стати входом.

Встановіть москітні сітки на вікна та провітрювачі.

Регулярно перевіряйте стіни й плінтуси - при потребі використовуйте герметик.

Якщо павуки не матимуть фізичної можливості потрапити в дім - проблема зникне сама собою.

Хоча павуки і не шкідники у прямому сенсі слова, але сусідство з ними - неприємне (фото: Freepik.com)

Спеціальні отрути

Якщо натуральні засоби не дали результату, можна вдатися до спеціальних хімічних препаратів. У зоомагазинах і господарських супермаркетах продаються гелі, спреї та порошки від павуків.

Наносьте їх під меблями, біля вентиляційних отворів, уздовж плінтусів - там, де павуки можуть заховатися. Уважно читайте інструкцію й не використовуйте отруту в місцях, доступних для дітей або домашніх улюбленців. Такий метод виправданий лише у випадках масового скупчення павуків.

Чистота і порядок

Павуки рідко з’являються у добре прибраних приміщеннях, де немає пилу, павутини і їжі для комах. Регулярне прибирання, особливо в кутах і за меблями, допомагає не тільки прибрати вже наявних павуків, а й не допустити їх повернення.

Не залишайте крихти на підлозі або відкриті пакети з продуктами - вони приваблюють інших комах, якими харчуються павуки. Також слідкуйте за вологістю - павуки не полюбляють занадто сухе чи свіже повітря. Вчасне прибирання - найкраща профілактика.