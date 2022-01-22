ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Де у будинку ховається найбільше пилу: ви будете здивовані

Новость на русском →
Субота 22 січня 2022 07:33
Де у будинку ховається найбільше пилу: ви будете здивовані Де у будинку найбільше бруду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усім знайома ситуація, коли після генерального прибирання на поверхнях залишається пил. Однак, є кілька перевірених способів, які допоможуть виявити прихований бруд у будинку та прибрати так, щоб пилюка ще довго не з’явилася.

Про це пише interia.

Пил найчастіше любить накопичуватись на стінах. Тому під час прибирання варто приділяти трохи уваги прибиранню закутків.

Зокрема, компоненти пилу надходять як зовні, так і утворюються всередині вашого будинку. Тому, лише одне відкриття вікна або дверей запустить багато пилу та інших дрібних частинок.

Також після прогулянки на взутті ви принесете багато бруду у будинок. Влітку крізь відчинене вікно буде залітати багато пилку рослин, не кажучи вже про комах. Весь цей бруд осідає у квартирі на стінах.

Зазначимо, що гірше, коли ваші стіні обклеєні шпалерами, панелями або дерев’яною обшивкою, адже тут бруд може заховатися. Пил також осідає завдяки павукам, які населяють кути. Все тому, що саме павутиння притягує весь бруд, що витає в повітрі.

Де у будинку ховається найбільше пилу: ви будете здивованіЯк прибрати пил зі стін (freepik)

Незамінним у прибиранні стін стане пилосос. Наконечник пилососа повинен бути чистим, тому перед видаленням пилу зі стінок його краще ретельно вимити.

До того ж замість пилососа можна використати суху губку або чистий малярський валик. Окрім того, не забудьте про драбину або крісло, так ви легше дістанете до високих частин стін.

Починайте прибирання зі стель і кутів, адже там найбільше збирається бруд.

Раніше ми повідомляли, як швидко навести порядок на кухні.

Також ми писали, як швидко прибрати в будинку перед приходом гостей.

Читайте РБК-Україна в Google News
уборка дома
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"