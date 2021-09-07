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В доме погибшего в Черкассах мальчика голодают собаки: едят друг друга (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Семья 7-летнего Андрея, который умер 5 сентября в Черкасской больнице от множественных ранений, раньше занималась разведением собак. Однако, сейчас собаки уже несколько дней без еды и воды закрыты в доме.

Об этом изданию "Про все" сообщил сосед семьи.

Что говорят соседи

По словам соседа, собаки от голода начали уже есть друг друга.

"Я прошлой ночью услышал их лай с воем. Решил посмотреть, что там такое. И когда светил в окно, то они выскочили и я увидел, что у одной собаки ухо надорвано или погрызено, в крови. Не думаю, что показалось. Они лапами скребут стекло, тявкают. Душа болит за ними", — сказал сосед.

Также он добавил, после того, как правоохранители задержали бабушку ребенка, дом заперли. С тех пор в него никто не приходит.

Кроме того, местные активисты готовы передать животных в приют или на передержку.

"В случае необходимости, я готов помочь изъять животных и, думаю, на время пристроить в приют "Друг". А потом искать им новых хозяев", — добавил активист Игорь Зайчук.

Как действовать в таком случае

Местные жители не имеют права самостоятельно изъять животных или повредить стекло, чтобы их покормить. Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Ольга Пинчук, в таком случае нужно вызвать полицию и рассказать о подозрении, что собаки заперты и голодные.

"Когда приедут правоохранители, они могут зафиксировать вызов и уже потом принимать решение о дальнейших шагах. Для этого нужно решение суда", — пояснила пресс-секретарь.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах люди приносят лампадки и цветы к месту, где произошла трагедия с 7-летним мальчиком. Его в больницу его привезли с тяжелыми ранами и укусами.

В его смерти скорее всего виноваты бабушка и дедушка. Местные жители Черкасс начали сносить лампадки, цветы и игрушки к дому, где он жил. Кроме того, они требуют справедливого расследования дела и независимой экспертизы.

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