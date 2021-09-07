У будинку загиблого в Черкасах хлопчика голодують собаки: їдять один одного (відео)

Що кажуть сусіди

За словами сусіда, що собаки від голоду почали вже їсти один одного.

"Я минулої ночі почув їхній гавкіт із воєм. Вирішив подивитися, що там таке. І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в однієї собаки вухо надірване або погризене, в крові. Не думаю, що здалося. Вони лапами шкребуть скло, дзяволять. Душа болить за ними", — сказав сусід.

Також він додав, після того, як правоохоронці затримали бабусю дитини, будинок замкнули. З того часу в нього ніхто не приходить.

Окрім того, місцеві активісти готові передати тварин до притулку або на перетримку.

"Якщо буде потреба, я готовий допомогти вилучити тварин і, думаю, на якийсь час прилаштувати у притулок "Друг". А потім шукати їм нових господарів", — додав активіст Ігор Зайчук.

Як діяти в такому випадку

Місцеві жителі не мають права самостійно вилучити тварин або пошкодити скло, щоб їх погодувати. Як розповіла речниця патрульної поліції Черкаської області Ольга Пінчук, у такому випадку потрібно викликати поліцію та розповісти про підозру, що собаки замкнені та голодні.

"Коли приїдуть правоохоронці, вони можуть зафіксувати виклик і вже потім приймати рішення про подальші кроки. Для цього потрібне рішення суду", — пояснила речниця.