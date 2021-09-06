В Черкассах умер 7-летний мальчик: врачи боролись за его жизнь до последнего

В Черкассах скончался 7-летний мальчик, который более недели находился в коме. Врачи боролись за жизнь ребенка до последнего и пытались вытянуть его с того света. В больницу мальчик поступил с жуткими ранами и укусами и в его гибели скорее всего виноваты бабушка и дедушка.

7-летний Андрюша скончался в больнице в воскресенье вечером, 5 сентября. В реанимации ребенок находился с 24 августа. Его привезли в больницу с травмой головы, у него были оторваны уши, не было нижней губы и части полового органа.

Врачи изначально не давали положительных прогнозов, но попытались спасти ребенка. Однако у него начали отказывать внутренние органы. Он находился в коме.

Ребенок рос с бабушкой и дедушкой, которые держали среднеазиатских овчарок (алабаев). У них уже ранее были проблемы с законом, так как собаки из их питомника покусали местную жительницу. Суд постановил изъять псов, но через некоторое время в доме виновных собаки появились снова.

Как рассказали врачи, ребенок до поступления в больницу несколько дней с жуткими травмами находился дома. Гематома на голове была уже несколько дней, а на теле были обнаружены пролежни. Есть вероятность, что мальчика не просто покусали псы, а его еще и регулярно избивали, и истязали.

Бабушка ребенку не родная

Бабушка мальчика сообщила полиции, что он получил травмы при падении с кучи кирпичей о дворе. Она оказала ему медицинскую помощь самостоятельно, а через несколько дней обнаружила внука без сознания – вот тогда и вызвала скорую помощь.

Пока медики пытались в больнице спасти мальчика, в прокуратуре открыли два уголовных дела: по ст. 128 и ст. 135. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Служба по делам детей выясняет условия проживания ребенка и информацию о родителях.

Бабушке вручили подозрение по ч. 3 ст. 135 (Оставление ребенка в опасности). Суд постановил женщину заключить под стражу на 60 дней. У нее ранее уже были проблемы с законом и было заведено несколько уголовных дел. Сейчас ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Дедушку, который не является ребенку кровным родственником, также взяли под стражу.

Как выяснилось, женщина не родная бабушка Андрею. Мальчик – сын ее невестки от предыдущего брака. Родители его оставили на попечение бабушки и поехали на лечение в Киев. В семье подрастает еще один ребенок – 3-х летняя девочка. Родители не верят, что в травмах Андрюши виновата бабушка.