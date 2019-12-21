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Если в доме нет отопления и горячей воды: украинцам рассказали, что делать

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 11:43
Если в доме нет отопления и горячей воды: украинцам рассказали, что делать
Если в доме нет отопления (фото: pixabay.com)

Украинцам рассказали, как теперь решать наболевшую проблему с отсутствием горячей воды и отопления

Если в доме нет отопления и горячей воды, то теперь такие вопросы будет решать муниципальная инспекция. Она и будет приезжать на вызовы граждан, которые столкнутся с такой проблемой. Об этом новшестве для киевлян заявил заместитель мэра столицы Петр Пантелеев, информирует пресс-служба КГГА.

Если квартира недостаточно отапливается - человек должен обращаться по таким телефонам: городская диспетчерская - 15-57 или (044) 500-15-57 - с мобильного.

Также в Киеве работает сеть коммунального концерна "Центр коммунального сервиса". Исполнитель услуги должен выехать по адресу обращения и составить акт-претензию. Если, например, жалоба касается теплоснабжения, то теплоснабжающие компании "Киевтеплоэнерго" или "Евро-Реконструкция" проверяют причину и устраняют ее, и должны сделать соответствующие корректировки стоимости отопления или горячей воды.

Если же человека неустроили результаты проверки, привлекается муниципальная жилищно-коммунальная инспекция. Это структурное подразделение КГГА, которое защищает права и интересы жителей Киева, как потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Кстати, в Украине в отопительный сезон 2019-2020 тарифы на газ для населения составили от 6,5 до 7,09 гривен за кубометр. Также поднялся спрос на энергоносители, а цену на электричество хотят повысить на 30%.

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