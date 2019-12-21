Якщо в будинку немає опалення і гарячої води: українцям розповіли, що робити

Якщо в будинку немає опалення (фото: pixabay.com)

Українцям розповіли, як тепер вирішувати наболілу проблему з відсутністю гарячої води та опалення

Якщо в будинку немає опалення і гарячої води, то тепер такі питання буде вирішувати муніципальна інспекція. Вона і буде приїжджати на виклики громадян, які зіштовхнуться з такою проблемою. Про це нововведення для киян заявив заступник мера столиці Петро Пантелєєв, інформує прес-служба КМДА.

Якщо квартира недостатньо опалюється - людина має звертатися за такими телефонами: міська диспетчерська - 15-57 або (044) 500-15-57 - з мобільного.

Також у Києві працює мережа комунального концерну "Центр комунального сервісу". Виконавець послуги повинен виїхати за адресою обігу та скласти акт-претензію. Якщо, наприклад, скарга стосується теплопостачання, то теплопостачальні компанії "Київтеплоенерго" або "Євро-Реконструкція" перевіряють і усувають причину її, і повинні зробити відповідні коригування вартості опалення або гарячої води.

Якщо ж людину незадовольнили результати перевірки, залучається муніципальна житлово-комунальна інспекція. Це структурний підрозділ КМДА, яке захищає права та інтереси жителів Києва, як споживачів житлово-комунальних послуг.

До речі, в Україні опалювальний сезон 2019-2020 тарифи на газ для населення становлять від 6,5 до 7,09 гривень за кубометр. Також піднявся попит на енергоносії, а ціну на електрику хочуть підвищити на 30%.