Домашняя уборка может стать причиной проблем с печенью: ученые сделали предупреждение

Печень в организме человека выполняет важную функцию фильтрации. Все, что попадает в организм, проходит через него и выходить с желчью.

О том, что вредная пища и алкоголь в больших количествах может сильно навредить печени, знают уже многие. Однако есть и другие факторы, которые очень губительны для этого внутреннего органа.

Как отметили ученые, использование бытовой химии во время домашней уборки, наносят вред печени очень сильный.

Практически все средства бытовой химии дают испарения, а компоненты – это потенциальные токсины. При вдыхании этих веществ легкими, они попадают в кровь, а оттуда – в печень.

Это относится в первую очередь, к различным аэрозолям – освежители воздуха, дезодоранты, полироль, средства для очистки стекла.

Как снизить риск воздействия

При домашней уборке стоит минимизировать использование таких средств. Например, применять их только во время генеральной уборки – раз в несколько недель.

Также рекомендуется использовать защитную маску во время уборки и специальные перчатки.

Помещение нужно хорошо проветривать после такой уборки и при этом не находится там, где применялись средства бытовой химии.

Какие еще факторы влияют на здоровье печени