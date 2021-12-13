Домашнє прибирання може стати причиною проблем з печінкою: вчені зробили попередження

Печінка в організмі людини виконує важливу функцію фільтрації. Все, що потрапляє в організм, проходить через нього і виходити з жовчю.

Про те, що шкідлива їжа та алкоголь у великих кількостях може сильно нашкодити печінці, знають вже майже всі. Однак є й інші фактори, які дуже згубні для цього внутрішнього органу.

Як відзначили вчені, використання побутової хімії під час домашнього прибирання, завдають шкоди печінки дуже сильний.

Практично всі засоби побутової хімії дають випаровування, а компоненти – це потенційні токсини. При вдиханні цих речовин легкими, вони потрапляють в кров, а звідти – в печінку.

Це відноситься в першу чергу, до різних аерозолів - освіжувачі повітря, дезодоранти, поліроль, засоби для очищення скла.

Як знизити ризик впливу

При домашньому прибиранні варто мінімізувати використання таких засобів. Наприклад, застосовувати їх тільки під час генерального прибирання – раз в кілька тижнів.

Також рекомендується використовувати захисну маску під час прибирання і спеціальні рукавички.

Приміщення потрібно добре провітрювати після такого прибирання і при цьому не знаходиться там, де застосовувалися засоби побутової хімії.

Які ще фактори впливають на здоров'я печінки