Домашній майонез без яєць: у сто разів смачніше магазинного

Що вам знадобиться:

Олія - 200 мл

Молоко - 100 мл

Сіль - 1 ч. ложка

Цукор - 1,5 ч. ложки

Гірчиця - 2 ч. ложки

Як приготувати майонез

Усі інгредієнти мають обов'язково бути кімнатної температури. Їх потрібно з'єднати в одному посуді, занурити погружний блендер та збити всі компоненти.

Перші декілька секунд блендер не відривати від дна, а далі рухати вверх-вниз до моменту, поки майонез стане густий.

У майонез можна додати інші спеції - за вашими смаками та бажанням. Зберігати такий майонез можна не більше 5 діб у холодильнику, у герметично закритому посуді.

"Такий домашній майонез стане хорошою альтернативою магазинному. Смак ідентичний. Обов'язково спробуйте", - радить Юлія Симончук.

У коментарях також радять використовувати магазинне молоко, а не домашнє. А у кінці збивання додати 1,5 ст. ложки лимонного соку - так майонез буде ще смачніший та густіше.