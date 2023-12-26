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Домашній майонез без яєць: у сто разів смачніше магазинного

Як зробити майонез без яєць (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новорічні свята - це безліч закусок та салатів на основі майонезу. Багато кулінарів використовують не магазинний соус, а зроблений власними руками. Наприклад, майонез без яєць.

Як приготувати домашній майонез без яєць, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис кулінарки Юлії Симончук в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Олія - 200 мл
  • Молоко - 100 мл
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Цукор - 1,5 ч. ложки
  • Гірчиця - 2 ч. ложки

Як приготувати майонез

Усі інгредієнти мають обов'язково бути кімнатної температури. Їх потрібно з'єднати в одному посуді, занурити погружний блендер та збити всі компоненти.

Перші декілька секунд блендер не відривати від дна, а далі рухати вверх-вниз до моменту, поки майонез стане густий.

У майонез можна додати інші спеції - за вашими смаками та бажанням. Зберігати такий майонез можна не більше 5 діб у холодильнику, у герметично закритому посуді.

"Такий домашній майонез стане хорошою альтернативою магазинному. Смак ідентичний. Обов'язково спробуйте", - радить Юлія Симончук.

У коментарях також радять використовувати магазинне молоко, а не домашнє. А у кінці збивання додати 1,5 ст. ложки лимонного соку - так майонез буде ще смачніший та густіше.

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