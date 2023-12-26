Домашний майонез без яиц: во сто раз вкуснее магазинного

Что вам понадобится:

Масло растительное - 200 мл

Молоко - 100 мл

соль - 1 ч. ложка

Сахар - 1,5 ч. ложки

Горчица - 2 ч. ложки

Как приготовить майонез

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Их нужно соединить в одной посуде, погрузить погружной блендер и сбить все компоненты.

Первые несколько секунд блендер не отрывать от дна, а дальше двигать вверх-вниз до момента, пока майонез станет густым.

В майонез можно добавить другие специи - по вашим вкусам и желанию. Хранить такой майонез можно не больше 5 суток в холодильнике, в герметично закрытой посуде.

"Такой домашний майонез станет хорошей магазинной альтернативой. Вкус идентичен. Обязательно попробуйте", - советует Юлия Симончук.

В комментариях также рекомендуют использовать магазинное молоко, а не домашнее. А в конце взбивания добавить 1,5 ст. ложки лимонного сока - так майонез будет еще вкуснее и гуще.