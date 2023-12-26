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Домашний майонез без яиц: во сто раз вкуснее магазинного

Как сделать майонез без яиц (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новогодние праздники - это множество закусок и салатов на основе майонеза. Многие кулинары используют не магазинный соус, а сделанный собственными руками. К примеру, майонез без яиц.

Как приготовить домашний майонез без яиц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Масло растительное - 200 мл
  • Молоко - 100 мл
  • соль - 1 ч. ложка
  • Сахар - 1,5 ч. ложки
  • Горчица - 2 ч. ложки

Как приготовить майонез

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Их нужно соединить в одной посуде, погрузить погружной блендер и сбить все компоненты.

Первые несколько секунд блендер не отрывать от дна, а дальше двигать вверх-вниз до момента, пока майонез станет густым.

В майонез можно добавить другие специи - по вашим вкусам и желанию. Хранить такой майонез можно не больше 5 суток в холодильнике, в герметично закрытой посуде.

"Такой домашний майонез станет хорошей магазинной альтернативой. Вкус идентичен. Обязательно попробуйте", - советует Юлия Симончук.

В комментариях также рекомендуют использовать магазинное молоко, а не домашнее. А в конце взбивания добавить 1,5 ст. ложки лимонного сока - так майонез будет еще вкуснее и гуще.

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