Домашній чи магазинний? Медики відповіли, який майонез менш шкідливий

Суперечки про те, який майонез менш шкідливий, домашній чи магазинний, не вщухають багато років. І багато хто вважає, що майонез, який готується вдома самостійно і лише з ретельно підібраних продуктів – найкраща альтернатива магазинному соусу.
Медики знайшли відповідь на запитання, який майонез менш шкідливий. Про це йдеться у дослідженні NIH.
Річ у тому, що користь цього соусу залежить від продуктів, з яких його виробляють. А також - від кількості цукру та солі. І це одна з причин, чому домашній майонез може бути значно кориснішим, ніж покупний.
При самостійному приготуванні ми можемо контролювати кількість інгредієнтів, а також сіль та цукор.
Проте є й певна загроза здоров'ю людини під час приготування домашнього майонезу. І багато хто про цю загрозу забуває або навіть не здогадується про неї. При приготуванні домашнього майонезу використовуються сирі яйця і є великий ризик заразитися сальмонельозом.
А ось у виробництві магазинного майонезу найчастіше використовують пастеризовані яйця. І хоча в цьому продукті містяться кислоти (лимон або оцет), які знижують рівень бактерій, зберігати відкритий майонез не рекомендується у холодильнику більше ніж 3-4 днів.
Насправді майонез не такий шкідливий продукт. У ньому, крім великої кількості жирів, а саме - олії, міститься багато вітаміну Е, який підтримує серце, і вітамін К, який важливий для згортання крові.
Якщо ви намагаєтеся схуднути або нормалізувати свою вагу, то дотримуйтесь певних рекомендацій щодо вживання майонезу.
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