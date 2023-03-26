Домашній чи магазинний? Медики відповіли, який майонез менш шкідливий

Магазинний чи домашній майонез?

Річ у тому, що користь цього соусу залежить від продуктів, з яких його виробляють. А також - від кількості цукру та солі. І це одна з причин, чому домашній майонез може бути значно кориснішим, ніж покупний.

При самостійному приготуванні ми можемо контролювати кількість інгредієнтів, а також сіль та цукор.

Яка є загроза

Проте є й певна загроза здоров'ю людини під час приготування домашнього майонезу. І багато хто про цю загрозу забуває або навіть не здогадується про неї. При приготуванні домашнього майонезу використовуються сирі яйця і є великий ризик заразитися сальмонельозом.

А ось у виробництві магазинного майонезу найчастіше використовують пастеризовані яйця. І хоча в цьому продукті містяться кислоти (лимон або оцет), які знижують рівень бактерій, зберігати відкритий майонез не рекомендується у холодильнику більше ніж 3-4 днів.

А користь є?

Насправді майонез не такий шкідливий продукт. У ньому, крім великої кількості жирів, а саме - олії, міститься багато вітаміну Е, який підтримує серце, і вітамін К, який важливий для згортання крові.

Якщо ви намагаєтеся схуднути або нормалізувати свою вагу, то дотримуйтесь певних рекомендацій щодо вживання майонезу.