Домашний или магазинный? Медики ответили, какой майонез менее вредный

Магазинный или домашний майонез?

Дело в том, что польза этого соуса напрямую зависит от продуктов, из которых его производят. А также - от количества сахара и соли. И это одна из причин, почему домашний майонез может быть значительно полезнее, чем покупной.

При самостоятельном приготовлении мы можем контролировать количество ингредиентов, а также соль и сахар.

Какая есть угроза

Однако существует и некоторая угроза для здоровья человека при приготовлении домашнего майонеза. И многие об этой угрозе забывают или даже не догадываются о ней. При приготовлении домашнего майонеза используются сырые яйца и есть большой риск заразиться сальмонеллезом.

А вот в производстве магазинного майонеза чаще всего используют пастеризованные яйца. И хотя в этом продукте содержатся кислоты (лимон или уксус), которые снижают уровень бактерий, хранить открытый майонез не рекомендуется в холодильнике более 3-4 дней.

А польза есть?

На самом деле майонез не такой уж и вредный продукт. В нем, кроме большого количества жиров, а именно - растительного масла, содержится много витамина Е, который поддерживает сердце, и витамин К, который важен для сворачивания крови.

Если вы стараетесь похудеть или нормализовать свой вес, то придерживайтесь определенных рекомендаций по употреблению майонеза.