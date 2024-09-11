Домашній яблучний пиріг на майонезі: адаптований старий рецепт від Лілії Цвіт

Попри те, що цей пиріг менш знаменитий, аніж шарлотка, його смак не менш унікальний. Особливість цього українського яблучного пирога полягає в додаванні невеликої кількості майонезу, що робить тісто щільним та пухким.

Про те, як готувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для українського яблучного пирога

Щоб приготувати яблучний пиріг за адаптованим Лілією Цвіт рецептом, потрібні такі продукти:

борошно - 1,2 кг;

яблука - 6-7 шт.;

яйця - 3 шт.;

масло - 250 г;

цукор - 350 г;

майонез - 100 г;

сметана - 100 г;

сода - 1 ч. л.;

оцет - 0,5 ч. л.;

родзинки - 60 г;

цукрова пудра - 2-3 ст. л.;

кориця - 1 ст. л.

Як готувати яблучний пиріг за рецептом Лілії Цвіт

Приготування пирога починається з замішування тіста. Для цього просійте борошно в глибоку миску. Холодне масло наріжте на невеликі кубики, вкиньте до борошна і перетріть масу руками до утворення крихти.

В окрему миску розбийте 2 яйця, всипте до них 250 г цукру. Збийте яйця міксером до однорідної світлої маси. З'єднайте яєчну суміш з борошняною крихтою. Також додайте майонез та сметану.

Соду необхідно погасити оцтом і влити в майбутнє тісто. Ретельно перемішайте інгредієнти, спочатку ложкою, а потім руками, щоб вимісити тісто.

Готове щільне та густе тісто потрібно розрізати на дві частини, зробивши одну дещо більшою. Цей шматок тіста використовується для нижньої частини пирога, іншим потрібно накрити начинку.

Розкачайте більшу частину тіста на пласт завтовшки 1 см. За розміром пласт має бути трохи більшим, ніж форма для випікання, щоб зробити бортики пирога. Розкачувати тісто радять одразу на пергаменті, який кладеться у форму для випікання.

Для начинки необхідно помити та почистити яблука від насіння та шкірки. Потім наріжте яблука на неширокі скибочки і викладіть їх на тісто.

Розкладіть яблука на шар тіста (скриншот / Лілія Цвіт)

Присипте яблука корицею та рештою цукру. За бажанням, можна додати розпарені родзинки, які підкреслять смак яблук.

Після цього на пергаменті потрібно розкачати інший шматок тіста та накрити ним начинку. Обережно зніміть пергамент з верхнього шару тіста та з'єднайте краї пирога.

Зробіть виделкою декілька проколів на тісті, а потім змастіть поверхню жовтком. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг протягом години, до рум'яної скоринки. Зачекайте, доки пиріг охолоне, а потім присипте його цукровою пудрою.