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Домашні шпроти зі звичайної кільки: в рази дешевше й смачніше

Колаж РБК-Україна: Як приготувати домашні шпроти з простої кільки
Автор: Світлана Мащенко

Ціна на баночку шпротів дуже кусюча, однак існують альтернативи. Пропонуємо вам приготувати домашні консерви з простої, і в рази дешевшої кільки.

Про цей унікальний рецепт пише канал Shuba.life.

Інгредієнти:

  • Кілька - 1 кг
  • Чай чорний - 6 ч. л.
  • Вода - 2 склянки
  • Олія соняшникова - 200 г
  • Сіль - за смаком
  • Лавровий лист - 4 шт.
  • Перець чорний мелений - 2 ст. л.
  • Перець духмяний, горошок - 10 г
  • Бульйонні кубики - 1 шт.

Фото: Домашні шпроти (shuba.life)

Приготування

Заваріть чай і трохи охолодіть його.

Рибу почистіть, добре вимийте і викладіть її у сковорідку чи сотейник рівним шаром і залийте чаєм та додайте бульйонний кубик.

Додайте олію. Накрийте кришкою, поставте на вогонь і дочекайтесь закипання. Посоліть, поперчіть, додайте спеції і лавровий лист.

Далі зменшіть вогонь до мінімального та тушкуйте 1 годину, поки вся рідина зі сковороди випарується.

Шпроти готові. Дайте їм охолонути і перекладіть для зберігання в контейнер.

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