Домашні шпроти зі звичайної кільки: в рази дешевше й смачніше

Ціна на баночку шпротів дуже кусюча, однак існують альтернативи. Пропонуємо вам приготувати домашні консерви з простої, і в рази дешевшої кільки.
Про цей унікальний рецепт пише канал Shuba.life.
Фото: Домашні шпроти (shuba.life)
Заваріть чай і трохи охолодіть його.
Рибу почистіть, добре вимийте і викладіть її у сковорідку чи сотейник рівним шаром і залийте чаєм та додайте бульйонний кубик.
Додайте олію. Накрийте кришкою, поставте на вогонь і дочекайтесь закипання. Посоліть, поперчіть, додайте спеції і лавровий лист.
Далі зменшіть вогонь до мінімального та тушкуйте 1 годину, поки вся рідина зі сковороди випарується.
Шпроти готові. Дайте їм охолонути і перекладіть для зберігання в контейнер.
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