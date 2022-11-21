Домашні шпроти зі звичайної кільки: в рази дешевше й смачніше

Інгредієнти:

Кілька - 1 кг

Чай чорний - 6 ч. л.

Вода - 2 склянки

Олія соняшникова - 200 г

Сіль - за смаком

Лавровий лист - 4 шт.

Перець чорний мелений - 2 ст. л.

Перець духмяний, горошок - 10 г

Бульйонні кубики - 1 шт.

Фото: Домашні шпроти (shuba.life)

Приготування

Заваріть чай і трохи охолодіть його.

Рибу почистіть, добре вимийте і викладіть її у сковорідку чи сотейник рівним шаром і залийте чаєм та додайте бульйонний кубик.

Додайте олію. Накрийте кришкою, поставте на вогонь і дочекайтесь закипання. Посоліть, поперчіть, додайте спеції і лавровий лист.

Далі зменшіть вогонь до мінімального та тушкуйте 1 годину, поки вся рідина зі сковороди випарується.

Шпроти готові. Дайте їм охолонути і перекладіть для зберігання в контейнер.