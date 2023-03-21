UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Домашні макарони на "раз, два": смачніше і дешевше магазинних

Як приготувати домашні макарони (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашні макарони готувати надзвичайно просто. Вони виходять дешевшими і смачнішими за магазинні, і найкраще смакують до бульйону.

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • яйце - 1 шт.
  • борошно - 100 г
  • сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Вбийте у миску яйце, додайте сіль і перемішайте виделкою до однорідності.

Невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Вимішуйте спочатку виделкою, а потім руками. Тісто має бути замішано туго.

Розкатайте тісто в тонкий великий пласт - чим тонше, тим краще. Залиште на столі підсихати по 15 хвилин з кожного боку.

Притрусіть тісто борошном і скрутіть в рулет. Поріжте тісто, як вам потрібно: на тонкі чи широкі смужки.

Відваріть макарони в підсоленій воді, залийте бульйоном і смакуйте!

Раніше ми писали, як приготувати тісто для піци за найпростішим рецептом.

Також дізнайтеся, як точно виміряти інгредієнти для випікання.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти