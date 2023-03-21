Домашние макароны на "раз, два": вкуснее и дешевле магазинных

Составляющие:

яйцо - 1 шт.

мука - 100 г

соль - 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и перемешайте вилкой до однородности.

Небольшими порциями добавляйте просеянную муку. Вымешивайте сначала вилкой, а затем руками. Тесто должно быть замешано туго.

Раскатайте тесто в тонкий большой пласт - чем тоньше, тем лучше. Оставьте на столе подсыхать по 15 минут с каждой стороны.

Посыпьте тесто мукой и сверните в рулет. Порежьте тесто как вам нужно: на тонкие или широкие полоски.

Отварите макароны в подсоленной воде, залейте бульоном и приятного аппетита!