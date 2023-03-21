Домашние макароны на "раз, два": вкуснее и дешевле магазинных

Домашние макароны готовить очень просто. Они получаются дешевле и вкуснее магазинных, и лучше всего подходят к бульону.
Рецептом поделилась кулинаа на YouTube-канале Onyshkevychi.
Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и перемешайте вилкой до однородности.
Небольшими порциями добавляйте просеянную муку. Вымешивайте сначала вилкой, а затем руками. Тесто должно быть замешано туго.
Раскатайте тесто в тонкий большой пласт - чем тоньше, тем лучше. Оставьте на столе подсыхать по 15 минут с каждой стороны.
Посыпьте тесто мукой и сверните в рулет. Порежьте тесто как вам нужно: на тонкие или широкие полоски.
Отварите макароны в подсоленной воде, залейте бульоном и приятного аппетита!
Раньше мы писали, как приготовить тесто для пиццы по самому простому рецепту.
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